Edney Silvestre inclui dois ‘contestadores’ em seu livro de entrevistas

Edney Silvestre relança Contestadores nesta sexta-feira, 29, na livraria da Travessa do shopping Leblon, no Rio. A obra reúne entrevistas com celebridades icônicas – nomes como Norman Mailer, Camile Paglia, Paulo Francis, Salman Rushdie, Giulette Binoche, James Taylor e Paulo Freire, entre outros. Inicialmente lançado em 2003, o livro trouxe 18 entrevistas realizadas pelo jornalista ao longo de sua trajetória, boa parte dela na TV Globo, de onde saiu em 2022. Agora, a obra ganhou mais dois “contestadores”: Fernanda Montenegro e José Saramago.

“Para uma edição de vinte anos da publicação, ao invés de 18, seria ideal termos 20 entrevistas reunidas. Jornalista adora esses números redondos! Então incluí as de Fernanda e Saramago, que teve participação de Pilar del Rio. Na verdade, são compilados de grandes entrevistas que fiz com eles, devidamente editadas com os momentos que cabiam ali. São mulheres e homens extraordinários, que influenciaram o mundo e continuam, de certo modo, influenciando ainda hoje”, diz Edney à coluna.

