Editora suspende publicação de livros de Silvio Almeida; entenda

A editora Record decidiu aguardar a conclusão das investigações sobre as denúncias de assédio e importunação sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida para seguir com dois projetos do advogado. Em nota enviada à coluna GENTE, o grupo afirmou que um livro inédito de Almeida e uma versão revista de Racismo Estrutural estavam inicialmente programados para 2025, mas os planos mudaram após o caso. “Dadas as graves acusações contra o autor, o Grupo Editorial Record decidiu aguardar o processo e a defesa de Almeida para tomar uma decisão definitiva quanto aos livros”. No início de setembro, a organização de defesa de vítimas de assédio Me Too Brasil informou que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro. Entre as vítimas, está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que confirmou o ocorrido na época em reunião no Palácio do Planalto. A coluna entrou em contato com a assessoria de Silvio Almeida, mas não obteve resposta até a publicação.