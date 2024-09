O que diz mulher de Silvio Almeida sobre acusações de assédio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ednéia Carvalho, casada com Silvio Almeida, se pronunciou sobre as acusações de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania de Lula (PT). Ela afirmou que as denúncias são falsas e que a família e os amigos aguardam a justiça de “Deus e de Xangô”. “São tão absurdas essas acusações contra o Silvio, tão injustas. Você não merecia nada disso, eu sinto tanto. Todo o meu amor e meu apoio. Eu, sua família e amigos estamos com você e aguardando a justiça de Deus e de Xangô. Te amo, vida, vai ficar tudo bem. Continue firme na sua missão, sei o quanto é difícil e o quanto você tem incomodado aqueles que não gostam de você. Te acusam de algo que não tem fundamento nenhum. Você é e sempre foi um homem íntegro”, escreveu no Instagram, nesta sexta-feira, 6.

Na quinta-feira, 5, a organização de defesa de vítimas de assédio Me Too Brasil informou que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro. Segundo a nota, as denunciantes foram atendidas e receberam acolhimento psicológico e jurídico. Silvio foi chamado para prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias. Além disso, o próprio Silvio, que negou ter cometido qualquer assédio, disse que irá encaminhar ofício à Controladoria Geral da União (CGU), ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República para que investiguem o caso. O Governo Federal afirmou reconhecer a gravidade das denúncias e disse que o caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem.

“Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro”, diz trecho do vídeo publicado pelo ministro nas redes sociais após a repercussão do caso.