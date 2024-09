A atitude de Janja após denúncias de assédio contra Silvio Almeida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama Janja publicou uma foto beijando a testa da ministra da Igualdade Racial Anielle Franco no início desta sexta-feira, 6, em sua conta oficial no Instagram. Sem nenhuma legenda, o registro chama atenção por ter sido compartilhado horas após Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ser denunciado por assédio sexual. Segundo o Me Too Brasil, as vítimas foram atendidas por meio dos canais da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. “Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa”, diz trecho do documento. O caso foi publicado inicialmente pelo portal Metrópoles, que apontou Anielle Franco como sendo uma das vítimas. A ministra não se pronunciou.