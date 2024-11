Dwayne ‘The Rock’ Johnson admite comportamentos ‘estranhos’ em set

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após boatos circularem sobre Dwayne ‘The Rock’ Johnson fazer xixi em garrafas durante filmagens e causar atrasos homéricos em virtude de sua rotina de treinos, o astro, enfim, decidiu falar sobre o assunto. Em abril, o site The Wrap afirmou que o ator faltava com profissionalismo no set do novo filme, Operação Natal. Em entrevista à GQ, divulgada nesta segunda-feira, 11, ele foi perguntado sobre as acusações. “É, isso acontece mesmo. Mas não tanto quanto dizem. Aquilo foi louco, ridículo”, disse o ator sobre seus atrasos. Já sobre o caso do xixi na garrafa, The Rock foi direto: “Sim, isso acontece. E eu já disse milhares de vezes: eu estou aqui, é só vir e me perguntar e eu contarei a verdade”.

Jake Kasdan, diretor do novo filme defendeu Johnson das acusações. “Ele tem muita coisa acontecendo. Ele pode se atrasar algumas vezes, mas Hollywood também é assim, esse é o caso de todo mundo. Honestamente, eu já fiz três grandes filmes com ele. Eu nunca o vi ser nada além de incrível com cada pessoa no set”, afirmou o cineasta.