Drauzio Varella conta os últimos momentos de Jô Soares no hospital

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em depoimento ao documentário Um Beijo do Gordo, do Globoplay, Drauzio Varella compartilhou como foram os últimos momentos de vida de Jô Soares. O documentário conta a trajetória do apresentador, que morreu em agosto de 2022. “Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: ‘Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto’. Olha que eu tenho experiência com doentes em fase terminal, fiz isso a vida inteira. Mas é difícil você ver alguém com essa tranquilidade. Com essa sabedoria de chegar num momento como esse e dizer: ‘Deu, né? Não posso me queixar, fiz tudo que eu queria’. Falei: ‘Pô, Jô, você quer dirigir até a cena final?’. Ele riu na hora e falou: ‘Exatamente. Eu quero dirigir a cena final’”, contou Drauzio.

Além dele, o médico Carlos Jardim, que cuidava do caso de Jô; Flávia Pedras, ex-esposa do apresentador; e Zélia Duncan, cantora e atual esposa de Flávia, acompanharam os últimos momentos do apresentador no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo Varella, Jô Soares não pôde ir pra casa, mas ficou em um quarto confortável do hospital, com luz baixa e uma TV que transmitia filmes antigos.