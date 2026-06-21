‘Domingão com Huck’ atualiza ‘Você Decide’ para promover debates

O Domingão com Huck, deste domingo, 21, estreia o quadro Você Decide, atualizando o formato que marcou a televisão brasileira nos anos 90. A atração, comandada por Luciano Huck, investirá na interação com o público e trará ao palco convidados famosos e especialistas ligados às questões exibidas para participarem da conversa dando opiniões sobre a trama. A proposta é apresentar narrativas que reproduzem dilemas da vida real e deixar o público decidir entre o ‘sim’ e o ‘não’ para o final das histórias.

A dramaturgia tem roteiro de Nelito Fernandes e Leonardo Lanna e direção artística de Paulo Silvestrini. De acordo com os autores, as histórias não apresentarão vilões nem mocinhos. “A gente quer que cada personagem ali, e a pessoa que estiver assistindo, se coloque naquela situação como ser humano exposto àquilo, e pense em como viver aquelas situações em que seus valores estão sendo testados”, sinaliza Leonardo. “São obras de ficção. Mas algumas conversam bastante com os assuntos recentes do noticiário. A gente não tem mocinho e não tem vilão. Então a gente tem pessoas vivendo e a gente quer muito que elas cometam o que se convencionou chamar de erro”, completa Nelito.

A votação para a escolha do final da história será realizada no site do gshow, onde os telespectadores cadastrados poderão participar quantas vezes quiserem. “Já tenho 55 anos, então, o ‘Você Decide’, para mim, é uma coisa para a minha filha, que tem 25 anos, é outra. É uma oportunidade de falar e ocupar um lugar afetivo de quem viu e apresentar um formato para quem não viu. Essa galera que está acostumada com uma interatividade que a gente não vê na televisão, algo meio gamificado e que ‘você’ vai escolher o final de uma história”, completa Nelito.

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