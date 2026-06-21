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Cultura

‘Domingão com Huck’ atualiza ‘Você Decide’ para promover debates

Roteiristas da dramaturgia do quadro dizem que narrativas não têm 'respostas certas'

Por Giovanna Fraguito 21 jun 2026, 17h00
Luciano Huck no palco do 'Domingão', da Globo
Luciano Huck no palco do 'Domingão', da Globo - (Reprodução/TV Globo)
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‘Domingão com Huck’ atualiza ‘Você Decide’ para promover debates Priorize VEJA no Google

O Domingão com Huck, deste domingo, 21, estreia o quadro Você Decide, atualizando o formato que marcou a televisão brasileira nos anos 90. A atração, comandada por Luciano Huck, investirá na interação com o público e trará ao palco convidados famosos e especialistas ligados às questões exibidas para participarem da conversa dando opiniões sobre a trama. A proposta é apresentar narrativas que reproduzem dilemas da vida real e deixar o público decidir entre o ‘sim’ e o ‘não’ para o final das histórias.

A dramaturgia tem roteiro de Nelito Fernandes e Leonardo Lanna e direção artística de Paulo Silvestrini. De acordo com os autores, as histórias não apresentarão vilões nem mocinhos. “A gente quer que cada personagem ali, e a pessoa que estiver assistindo, se coloque naquela situação como ser humano exposto àquilo, e pense em como viver aquelas situações em que seus valores estão sendo testados”, sinaliza Leonardo. “São obras de ficção. Mas algumas conversam bastante com os assuntos recentes do noticiário. A gente não tem mocinho e não tem vilão. Então a gente tem pessoas vivendo e a gente quer muito que elas cometam o que se convencionou chamar de erro”, completa Nelito.

A votação para a escolha do final da história será realizada no site do gshow, onde os telespectadores cadastrados poderão participar quantas vezes quiserem. “Já tenho 55 anos, então, o ‘Você Decide’, para mim, é uma coisa para a minha filha, que tem 25 anos, é outra. É uma oportunidade de falar e ocupar um lugar afetivo de quem viu e apresentar um formato para quem não viu. Essa galera que está acostumada com uma interatividade que a gente não vê na televisão, algo meio gamificado e que ‘você’ vai escolher o final de uma história”, completa Nelito.

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