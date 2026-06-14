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Cultura

A esquisita estreia de Virginia Fonseca no ‘Domingão com Huck’ direto da Copa

Influenciadora fará participação especial no programa durante o Mundial

Por Giovanna Fraguito 14 jun 2026, 17h00 | Atualizado em 15 jun 2026, 07h06
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Virgínia Fonseca durante amistoso da Seleção Brasileira  (Virgínia/Instagram)
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A esquisita estreia de Virginia Fonseca no ‘Domingão com Huck’ direto da Copa Priorize VEJA no Google

Virginia Fonseca faz sua primeira participação no programa de Luciano Huck neste domingo, 14, um dia depois da estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, nos Estados Unidos. A presença da influenciadora faz parte de uma estratégia da Globo para aproximar a cobertura do Mundial do público das redes sociais. Virginia não atua como repórter tradicional, mas como uma espécie de geradora de conteúdo para o Domingão, mostrando bastidores, viagens, restaurantes e experiências nos países-sede do torneio. Lívia Andrade e Ed Gama também devem participar das ações especiais.

Nos últimos dias, Virginia compartilhou parte da rotina de gravações nos Estados Unidos, com deslocamentos de limusine, helicóptero e metrô. A estreia, no entanto, acontece em meio a críticas. Desde seu depoimento à CPI das Bets, a influenciadora passou a ser alvo frequente de críticas por sua relação com casas de apostas e pela promoção desse tipo de conteúdo para milhões de seguidores. Além de questionamentos sobre a exposição constante da vida pessoal e dos filhos. É esquisita essa vontade louca da emissora em apostar, a todo custo, no nome da moça. Vai entender…

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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