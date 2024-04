Do que Theresa Fonseca abriu mão para viver Mariana em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 26 anos, nascida em São Paulo, Theresa Fonseca vive Mariana em Renascer, personagem de Adriana Esteves na mesma novela em 1993. Naquela primeira versão, Adriana comentou que teve depressão pelas críticas que recebeu nas ruas, por não aceitarem o romance que ela construiria envolvendo pai e filho (José Inocêncio e João). Em bate-papo com a coluna, a atriz fala sobre as expectativas e anseios ao viver sua primeira protagonista.

Saberia medir o grau da responsabilidade desse papel, já feito por Adriana Esteves? É uma responsabilidade tamanha, principalmente pela grandeza de uma atriz que admiro tanto. E novela a gente não faz sozinho, fico tranquila que tenho pessoas me ajudando. Tanto em cena, como diretores que sabem exatamente o que querem dessa personagem.

Como você se sente em relação às críticas do passado sobre a Adriana? Vocês conversaram a respeito? Sim, ela foi gentil comigo, a gente falou sobre a minha rotina, se eu me alimentava bem, se eu fazia psicóloga. É uma personagem que exige muito fisicamente. É complexa, as pessoas podem ter uma visão errada dela. Repito várias vezes: se a Mariana está enganando as pessoas, ela está me enganando também.

Como assim? Acredito muito no amor que ela tem tanto pelo pai, quanto pelo filho, porque amor a gente não escolhe. A gente não escolhe por quem a gente se apaixona, a gente escolhe os nossos atos.

É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, como ela faz na novela? Acho, nunca aconteceu comigo, mas acho possível.

Você já amou duas pessoas ao mesmo tempo? Amo muitas pessoas ao mesmo tempo, mas esse amor romântico nunca aconteceu comigo. Gosto muito de amar.

Quem é a Teresa que as pessoas passam a conhecer com a novela no ar? Tenho medo dessa pergunta, porque sou muita coisa. Sempre tento fazer o meu melhor, tento vibrar energia positiva, de ser ‘eu’ em essência, de falar a verdade, de viver.

Como surgiu o convite? Foi via Marcela Bergamo, produtora de elenco, em conjunto com a minha agente. Ela entrou em contato e eu estava em Guerreiros do Sol, ia gravar até o final de dezembro e nem sabia que era possível fazer Renascer estando em Guerreiros. Marcela entrou em contato falando que queria me testar pra Mariana, deu super certo. Chorava todos os dias, porque queria muito fazer essa personagem.

E do que precisou abrir mão? Malhar, é muito intenso o ritmo das gravações (risos). Vou te falar que não abri mão de nada, porque tenho apoio das pessoas que estão a minha volta. Às vezes não posso dar meus 100% para eles, porque tenho que chegar em casa e que estudar, sou bem estudiosa.

Está namorando? Namoro um moreno misterioso, adoro que chegou essa oportunidade de falar isso, porque ele é todo tímido. Eu namoro sim. Ele é advogado. Já estou com ele há 9 meses e é um doce de pessoa.

É ciumento? Não, não estaria comigo se fosse. Não tem como.