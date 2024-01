Diretor do Globoplay anuncia investida de peso no streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Devido a boa repercussão das séries documentais, como Xuxa: O Documentário e Vale o Escrito, a Globo anunciou a criação de um núcleo para produção de documentários. O Núcleo DOC será comandado por Anelise Franco, que atuava como gerente de produção do Conversa com o Bial. Ela vai trabalhar sempre em conjunto com um dos diretores de gênero da empresa, a depender do tema de cada projeto. Atualmente, a equipe de diretores de gênero dos Estúdios Globo conta com José Luiz Villamarim (Dramaturgia), Mariano Boni (Variedades), J. B. Oliveira (Variedades) e Raoni Carneiro (Variedades).

“Reconhecendo a enorme importância dos documentários para todas as plataformas Globo, especialmente para Globoplay e TV Globo, estamos criando o Núcleo DOC dos Estúdios Globo. O novo núcleo terá o papel de articular os talentos e recursos necessários em cada projeto. Da mesma forma como atua o nosso núcleo de filmes, o de documentários vai trabalhar sempre em conjunto com um diretor de Gênero, a depender do tema a ser retratado”, explica Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, TV Globo e Afiliadas, em comunicado à imprensa.