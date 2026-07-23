Diretor do ‘Domingão com Huck’ deixa o programa; saiba substituto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Domingão com Huck passará por mudanças na direção. Hélio Vargas deixa o cargo de diretor global do programa em julho de 2026. Ele estava na TV Globo há 15 anos. A sucessora já foi escolhida e é um nome conhecido do projeto. Clarisse Lopes era diretora-geral e foi promovida ao antigo cargo de Hélio.

A despedida do diretor foi feita no último domingo, 19. Luciano Huck entra de férias nessa reta final de julho e começo de agosto, portanto foi o último programa ao vivo dirigido por Vargas. A estreia de Clarisse será no início da nova temporada do Dança dos Famosos. Daniel Faria e Barbara Maia vão dividir as antigas responsabilidades de Lopes. As informações são da Coluna Play.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)