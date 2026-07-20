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Cultura

O corte de Luciano Huck em Cauã Reymond por causa de bets

Ator participou do 'Domingão com Huck' neste domingo, 19

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h46 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h28
Luciano Huck, de camisa clara e jaqueta amarela e preta no ombro, olha para Cauã Reymond, que segura um microfone e gesticula com a mão direita, ambos em um palco com fundo colorido
Luciano Huck e Cauã Heymond no 'Domingão com Huck' (TV Globo/Reprodução)
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O corte de Luciano Huck em Cauã Reymond por causa de bets Priorizar nos meus resultados Google

Uma atitude de Luciano Huck chamou atenção durante a participação de Cauã Reymond no Domingão com Huck, neste domingo, 19. Enquanto divulgava sua nova série, Jogada de Risco, o ator foi interrompido pelo apresentador, que encerrou sua fala para chamar um vídeo da produção.

O corte aconteceu justamente quando Cauã citava as bets, um dos temas centrais da trama. “A gente fala sobre homossexualidade, bets e muitos assuntos difíceis e complicados”, iniciou o ator. Antes que pudesse desenvolver o assunto, Huck interrompeu o raciocínio e anunciou a exibição de um trecho da série. “Posso mostrar um trechinho?”, chamou o apresentador.

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Nova produção do Globoplay, Jogada de Risco acompanha a história de quatro jogadores de futebol e explora questões que vão além dos gramados, como o universo das apostas esportivas e outros dilemas enfrentados pelos personagens.

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