O corte de Luciano Huck em Cauã Reymond por causa de bets

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Uma atitude de Luciano Huck chamou atenção durante a participação de Cauã Reymond no Domingão com Huck, neste domingo, 19. Enquanto divulgava sua nova série, Jogada de Risco, o ator foi interrompido pelo apresentador, que encerrou sua fala para chamar um vídeo da produção.

O corte aconteceu justamente quando Cauã citava as bets, um dos temas centrais da trama. “A gente fala sobre homossexualidade, bets e muitos assuntos difíceis e complicados”, iniciou o ator. Antes que pudesse desenvolver o assunto, Huck interrompeu o raciocínio e anunciou a exibição de um trecho da série. “Posso mostrar um trechinho?”, chamou o apresentador.

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Nova produção do Globoplay, Jogada de Risco acompanha a história de quatro jogadores de futebol e explora questões que vão além dos gramados, como o universo das apostas esportivas e outros dilemas enfrentados pelos personagens.

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