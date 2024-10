Detalhes do ex-CEO da Abercrombie, que abusava de jovens modelos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mike Jeffries, 80, o ex-CEO da Abercrombie & Fitch, foi detido nesta terça-feira, 22, por acusações de tráfico sexual, mas liberado sob fiança de 10 milhões de dólares no fim do dia. Ele comandou a marca de 1992 a 2014, em um périodo que a publicidade da empresa girava em torno de jovens modelos masculinos sem camisa. Jeffries foi preso em West Palm Beach, Flórida, junto com seu parceiro Matt Smith, 61, e um terceiro homem, Jim Jacobson, 71. Os três teriam conduzido “um negócio internacional de tráfico sexual e prostituição” e gastaram “milhões” para manter a infraestrutura criminal por mais de seis anos, entre dezembro de 2008 e março de 2015.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo FBI e pela Unidade de Vítimas Especiais da Polícia de Nova York, Mike Jeffries se aproveitou de sua posição de CEO para aliciar jovens em encontros sexuais, sob a promessa de que poderiam se tornar modelos da marca. Ele e o parceiro “pagaram dezenas de homens” para viajarem, pelos Estados Unidos e até para o exterior, “com o propósito de envolvê-los em atos sexuais comerciais”. Jacobson seria o principal intermediário do aliciamento e teria feito “testes” com candidatos em potencial — isto é, exigia que os jovens mantivessem relações sexuais com ele antes de serem encaminhados ao CEO e seu companheiro.

As investigações mostraram que as vítimas recebiam acordos de confidencialidade para assinar e tinham os celulares “apreendidos” para evitar vazamentos e relatos. Os jovens modelos eram dopados com “álcool, relaxantes musculares, lubrificante” antes de serem abusados. O processo foi aberto em janeiro de 2024, poucos meses após a emissora britânica BBC denunciar o caso. A reportagem, que colheu informações por dois anos, teve acesso a 12 homens que participaram ou organizaram festas sexuais para Jeffries e Smith.

“Eles gastaram milhões de dólares em uma infraestrutura enorme para dar suporte a essa operação”, disse o procurador do Distrito Sul de Nova York, Breon Peace, em entrevista coletiva. Ele afirma que ao menos 15 vítimas já foram identificadas, mas que os investigadores estimam que haja “dezenas e dezenas” de outros homens afetados.

Jeffries deixou o cargo na Abercrombie & Fitch em 2014, depois de reclamações do conselho de diretores da marca pela queda nas vendas. Na época, ele afirmou em declaração que era “o momento certo para uma nova liderança levar a empresa adiante na próxima fase de seu desenvolvimento”. O ex-CEO recebeu um pacote de aposentadoria de 25 milhões de dólares. O advogado de Jeffries disseram por e-mail que responderiam às alegações no tribunal.