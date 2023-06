Deborah Evelyn confirma retorno de Dennis Carvalho ao trabalho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Evelyn, 57, comentou com a coluna sobre a recuperação do ex-marido Dennis Carvalho, 75, depois de ficar em coma induzido por uma pneumonia extensa, que o levou a uma septicemia. “Ele está ótimo, eu falo com ele diariamente. A gente é família ainda, ele é pai da minha filha. E isso vai ser pelo resto da vida, a gente é muito amigo. E ele realmente se recuperou totalmente, vai trabalhar esse ano. Vai remontar o Elis”, disse ela, em referência ao musical que emocionou plateias ao apresentar grandes sucessos na voz de Elis Regina, como Águas de março, Dois pra lá, dois pra cá, Como Nossos Pais e Aos Nossos Filhos.

A atriz concluiu recentemente uma bem-sucedida temporada teatral ao lado de Suely Franco e Nathalia Dill, com o espetáculo Três Mulheres Altas. A comédia do americano Edward Albee (1928-2016) fala de três mulheres de idades diferentes que discutem a passagem do tempo, machismo, envelhecimento e divergências entre as gerações.