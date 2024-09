Datena e Pablo Marçal ganham milhares de seguidores após briga em debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A briga generalizada envolvendo os candidatos à prefeitura de São Paulo: Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), na noite deste domingo, 16 , em debate promovido pela TV Cultura, fez com que ambos ganhassem milhares de seguidores no Instagram. O apresentador de televisão, que no mês de setembro ganhou em média 100 novos seguidores por dia na plataforma, teve quase 50 mil novos inscritos, números que o fizeram chegar a marca de 1 milhão na rede social no dia pós-debate. Somado os últimos três dias, foram quase 150 mil. Já Marçal, que ganhava em média 40 mil seguidores por dia em sua conta reserva no Instagram, teve 311 mil novos inscritos e saltou para um total de 5 milhões. Nos últimos dias, totaliza quase 500 mil.

Para especialistas, esse fenômeno de engajar e ganhar novos fãs em momentos considerados pitorescos ou trágicos é uma tendência dos tempos atuais em redes sociais. “Isto é uma atitude antissistema e é bastante preocupante. A reação do público reflete o consumo rápido e emocional de conteúdo nas redes sociais. E a política não está isenta desse comportamento. A audiência acaba valorizando mais a autenticidade e imprevisibilidade desses momentos grotescos do que o debate de planos e propostas. A viralização revela que entretenimento e controvérsia frequentemente (e infelizmente) têm mais impacto do que discursos políticos formais”, analisa Edmar Bulla, fundador e CEO do Grupo Croma de design de inovação e futuros. Graduado pela ESPM, tem especialização em Marketing Digital por Harvard, Neurociência e Comportamento pela PUC, Psicanálise pelo IBPW, além de ser formado em Filosofia e Música.

A repercussão não se limita apenas as redes sociais, até a noite desta segunda-feira, 16, o nome de Datena teve engajamento de mais de 1350% no Google Trends. Após a briga, Marçal publicou nada mais nada menos do que 23 vídeos relacionados ao episódio, sendo que o primeiro ultrapassou 1 milhão de likes e milhares de comentários. Já Datena fez somente um pronunciamento oficial, seguido de uma nota.

“A briga teve impacto expressivo no Instagram de ambos. Após a agressão, ambos tiveram aumento em suas bases de seguidores e o engajamento de ambos disparou. Isto foi impulsionado devido à repercussão midiática, à viralidade nas redes sociais e à curiosidade do público sobre suas reações. O incidente gerou forte engajamento emocional, com o público reagindo tanto com apoio quanto com críticas. Além disso, a criação de memes e discussões sobre o fato amplificou a visibilidade de ambos, atraindo novos seguidores interessados em acompanhar os desdobramentos”, complementa Bulla.