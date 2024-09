O pedido de desculpas de Pablo Marçal a Silas Malafaia

Giro VEJA - terça, 10 de setembro

Dino manda governo enviar mais bombeiros para combater queimadas

O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino chamou nesta terça-feira, 10, as queimadas da Amazônia e do Pantanal de uma “autêntica pandemia de incêndios florestais” e deu cinco dias para ampliação do efetivo nessas regiões. A decisão de Dino e o andamento do PL da Anistia na Câmara são os destaques do Giro VEJA.