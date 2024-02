Daniela Lima cria ‘climão’ com colega ao vivo na GloboNews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Lima e Camila Bomfim protagonizaram um ‘climão’ durante o Conexão GloboNews na manhã desta quarta-feira, 7. Ao lado do jornalista Valdo Cruz, dialogavam sobre um acordo do grupo J&F usado como modelo na Lava Jato. Daniela informou que a Transparência Internacional ofereceu, por meio de uma carta, orientação sobre dinheiro de acordos da Lava Jato e da J&F. Camila argumentou que o tema denso poderia gerar confusão nos telespectadores. “Só para entender, porque acho que para o nosso assinante, além da transcrição, que é muito técnica, fica mais claro. Revelaria, num conjunto maior, qual sentido? De que tem mais elementos de Lava Jato respaldando o entendimento de Dias Toffoli de que J&F é Lava Jato?”, questionou a jornalista. “Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É engraçado que se criam uns ruídos aqui dentro. Ontem nós passamos isso aqui quantas vezes? O Valdo é testemunha e vou pedir o testemunho dele… Quantas vezes eu falei no Estúdio i que são duas coisas diferentes? Falei que são dois braços e apurações diferentes… Às vezes as coisas são trocadas de ouvido e vão seguindo. Mas não tem nada a ver com isso”, respondeu Daniela de forma atravessada.

Na manhã desta quinta-feira, 8, mais atritos no ar. Daniela foi cortada por Valdo para dar uma informação, enquanto ambos estavam ao vivo narrando o documento que traz decisão do STF que autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos contra militares e políticos. Em certo momento, Daniela voltou a pedir a palavra e disse que ia explicar com mais detalhes “para o telespectador entender”. Daniela tem um “jeitinho” afobado de dar as notícias, sua marca desde os tempos de CNN, e isso não é novidade para ninguém. Mas o “jeitinho” Globo é outro, o que tem provocado esses choques não raras vezes. Xii…