Convidado por Meloni, Milei recebe cidadania italiana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Roma para participar de um evento do partido de ultra-direita, o Irmãos da Itália, da primeira-ministra, Giorgia Meloni, 47, o presidente argentino, Javier Milei, 54, recebeu o título de cidadão do país europeu. Segundo o governo italiano, Milei cumpre os requisitos para solicitar a cidadania devido aos seus antepassados, mas a medida provocou indignação na oposição. Como destacou a agência de notícias italiana Ansa, a análise da cidadania do presidente argentino ocorreu por meio de um processo acelerado e exclusivo. Isso é um “insulto” e um ato de “discriminação intolerável contra muitos jovens que só a obterão depois de muitos anos”, disse Riccardo Magi, 48, deputado do partido de oposição +Europa. Os dois líderes de extrema direita estabeleceram uma relação próxima. No mês passado, Milei presenteou Meloni com uma estatueta de si mesmo empunhando uma motosserra – uma referência ao seu gesto característico em comícios. Durante uma viagem anterior à Itália em fevereiro, Milei disse em uma entrevista que se sentia “75% italiano”.

