Giorgia Meloni, premiê italiana de extrema-direita, elogia ação de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, 47 anos, presente ao G20, que acontece no Rio até esta terça-feira, 19, deu entrevista à rede de televisão RAI, de seu país. Durante a conversa, ela ressaltou a relação cordial e de cooperação com o presidente Lula (PT). A seguir, a coluna GENTE resume os principais pontos da premiê de extrema-direita.

ACORDO COM LULA. “Faço primeiro um ponto de situação sobre o G20. Como sabem, a presidência brasileira imaginou três temas principais para este encontro. O primeiro é relativo à luta contra a fome e a pobreza. O presidente Lula lançou uma aliança contra a fome e a pobreza, à qual a Itália aderiu, em linha com o nosso trabalho realizado durante o G7, para defender a segurança alimentar, especialmente nos países africanos”.

SITUAÇÃO NO ORIENTE MÉDIO. “Estamos muito distantes de resolver a questão da luta contra a fome e a pobreza, sobretudo dadas as crises em curso que, como lembrado, impactam ainda mais as nações mais vulneráveis. Isso inclui a crise na Ucrânia, onde a Rússia não se contenta em ter invadido uma nação e utiliza o trigo como arma, e também a situação no Oriente Médio. Vocês sabem que a Itália apoia um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns israelenses, também se esforçando para aliviar os sofrimentos da população civil”.

REFORMA NA ONU. “Compartilhamos com a presidência brasileira a necessidade de uma reforma, mas não os objetivos dessa reforma. Como sabem, a Itália é contrária a novos assentos permanentes. Nossa posição é que devem haver novos assentos temporários, distribuídos por áreas geográficas em sistema de rotação”.

GUERRA NA UCRÂNIA. “Não me parece que Putin esteja disposto a qualquer forma de diálogo. No entanto, isso pelo menos nos ajuda a esclarecer a realidade em relação à propaganda que vimos nos últimos meses. Quanto à questão, como já disse inúmeras vezes, enquanto houver uma guerra na Ucrânia, estaremos ao lado da Ucrânia”.

Continua após a publicidade

MULHERES. “Sobre empoderamento feminino e violência contra as mulheres, são questões diferentes. O tema da violência contra as mulheres é algo que, infelizmente, ainda estamos longe de resolver. As causas dessa violência, que persiste, devem ser enfrentadas em todas as suas dimensões. Há dados que mostram uma incidência significativa relacionada à imigração em massa. Essa é uma das razões pelas quais a Itália trabalha para conter a imigração ilegal em massa”.

ELON MUSK. “Entre as muitas realizações de Elon Musk, podemos incluir a de ter forçado a esquerda a reivindicar a soberania nacional, algo talvez mais difícil do que chegar a Marte”.