Como será a primeira vez de Fátima Bernardes no SBT

Atualizado em 18 out 2023, 12h50 - Publicado em 18 out 2023, 12h44

Pela primeira vez uma apresentadora contratada da TV Globo vai aparecer na concorrência, incentivando o público com as doações e falando sobre o poder da inclusão no Teleton 2023, do SBT. Fátima Bernardes, do Assim Como a Gente, no ar no GNT, é presença confirmada na ação de solidariedade. Outro comunicador da Globo, Marcos Mion também vai prestigiar a festa nos estúdios de São Paulo. O Teleton, em sua 26ª edição, acontece nos dias 10 e 11 de novembro.

