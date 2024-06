Como se deu o reencontro das ‘irmãs’ Tatá Werneck e Débora Falabella

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Débora Falabella participou da gravação da oitava temporada de Lady Night, comandado por Tatá Werneck, no Multishow. Em Terra e Paixão, novela da TV Globo, de 2023, as duas viveram as irmãs Lucinda e Anely, respectivamente. No reencontro, Débora se divertiu ao lado da apresentadora e não escapou de seu humor irreverente. Quem acompanhou o set, garante: o riso rolou solto. A atração iniciou as gravações no começo de junho e tem estreia prevista para o segundo semestre. O clique acima é exclusivo para a coluna GENTE.