Como o Rio quer recuperar o título de destino turístico LGBTQIAPN+

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Porta de entrada do turista LGBTQIAPN+ no Brasil, o Rio de Janeiro tem perdido espaço nos últimos tempos para São Paulo e, na América Latina, para Buenos Aires, na Argentina, quando se fala em turismo da diversidade. Mas o jogo pode virar mais uma vez. Evento organizado pelo executivo campo-grandense Alex Bernardes, 45 anos, que esteve à frente de cinco bem-sucedidas edições do maior encontro B2B de turismo LGBT+ da América Latina, LGBT+ Turismo Expo acontece nesta terça-feira, 26, no hotel Fairmont Copacabana, com apoio da Setur-RJ e TurisRio.

Segundo Bernardes, “a programação deste ano vai além de um fórum, o que nos levou a renomear o encontro para destacar as mudanças”. A LGBT+ Turismo Expo é voltada à capacitação dos profissionais do turismo por meio de palestras e workshops. “As reflexões ajudam agentes de viagens, operadores, hoteleiros e todos os que trabalham na indústria a expandir o escopo de atuação, apoiando o desenvolvimento de produtos e serviços voltados ao turista LGBT+”, explica o executivo.

Além do conteúdo técnico e a divulgação de dados relacionados ao mercado, haverá uma área de exposição com cerca de 40 destinos – entre eles Israel, Miami, Argentina, Los Cabos, Uruguai e Osaka -, empresas e marcas de peso que já atuam no mercado LGBTQIAPN+ e uma sala dedicada a sessões educacionais focadas em boas práticas no atendimento hoteleiro, receptivo, guias de turismo e restaurantes e bares, entre outros.