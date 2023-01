Como é o trabalho da primeira assistente de direção cega da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 30 anos, Nathalia Santos tem um desafio e tanto pela frente. É a primeira assistente de direção cega de uma novela da TV Globo – Todas as Flores, do Globoplay. “Acompanho diretores tanto na parte externa, quanto no estúdio. Faço tudo que tiver de fazer, sem preferência e exclusividade”, diz ela, que é cega de nascimento e teve auxílio da emissora para adaptações corriqueiras.

“Eu uso várias tecnologias assistivas, de bengala a leitores de tela de celular, tablet e computador”. Nathalia ressalta o quanto se sente privilegiada, já que da população de estudantes de faculdade, apenas 0,52% são deficientes e muitas empresas não investem na capacitação. “As pessoas com deficiência não são consideradas consumidoras, capazes de lidar com ambientes profissionais, faculdades, escolas, praças. Nosso corpo é algo não esperado. O quer sempre digo a outros na mesma condição é: Tenta não desistir, pois o que querem da gente é isso”.

A assistente de direção é mãe, tem um filho de dois anos, e está na espera do segundo. Ex-comentarista e pesquisadora do extinto programa Esquenta!, da TV Globo, ela diz que se sente à vontade no novo cargo. “Quando estou no set como assistente de direção, todas as relações precisam ser faladas, as orientações, os comandos. Preciso ter uma boa relação interpessoal com todos ali dentro. Eles precisam entender que tenho uma deficiência, mas sobretudo, respeitar meu trabalho”, diz.