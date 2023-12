Como Disney pretende levar Paul McCartney a todo o país

A Disney vai transmitir ao vivo o último show de Paul McCartney no Brasil, no sábado, dia 16. Diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a Disney+ e o Star+, as duas plataformas de streaming da Disney, irão fazer a cobertura da apresentação da Got Back Tour, que começa a partir das 21h15. Esta é a primeira transmissão do Disney+ de um show ao vivo realizado no Brasil. Ela envolverá mais de 150 profissionais e será capturada por câmeras que garantirão aos espectadores uma experiência imersiva única, complementada por um som de altíssima qualidade. O ex-Beatle já passou por Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG) e se apresenta ainda nos dias 7, 9 e 10 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo; no dia 13 de dezembro no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; e no dia 16 de dezembro, no Maracanã, no Rio.