Como cena de Luma de Oliveira de coleira surge em filme sobre Eike Batista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Figura central na vida pessoal de Eike Batista, sua ex-mulher, Luma de Oliveira não poderia ficar de fora do filme que retrata sua história de altos e baixos. Em Tudo ou Nada que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 22, os diretores Andradina Azevedo e Dida Andrade mostram detalhes do casamento de 13 anos de Eike e Luma – marcado por excessos de ambos os lados. Luma, ex-modelo e rainha de bateria de escolas de samba do Rio, é interpretada por Carol Castro.

Em conversa com a coluna, Andradina revela como Luma surge na trama. “A Luma é citada no filme, sim. Ela entra no filme numa espécie de flashback, durante uma sessão de hipnose do Eike, é uma cena bem onírica, uma sequência meio circense, felliniana, em que ele assiste ao passado da vida dele”, diz.

Eike e Luma se conheceram em 1990, quando ele tinha acabado de casar no civil com Patrícia Leal. O empresário abandonou a então mulher para ficar com a modelo, com quem teve os filhos Olin e Thor. Dentre os momentos mais polêmicos, Luma apareceu na Sapucaí, em 1998, usando uma coleira cravejada de joias com o nome do marido. A cena também estará no filme, no meio de seus delírios oníricos. “Ela aparece com a famosa coleira. Tem muita coisa da família dele que a gente não colocou, tivemos que escolher”, diz o diretor. O longa tem produção do Tiago Rezende, da Morena Filmes, e distribuição da Paris Filmes.