Como Brendan Fraser foi do ostracismo à glória em Hollywood

Nesta semana, estreou nos cinemas nacionais o filme A Baleia, estrelado por Brendan Fraser. O ator interpreta Charlie, um professor de inglês recluso que vive com obesidade severa, e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Fraser ganhou destaque nos anos de 1990 e 2000 em filmes de aventura, como a franquia A Múmia, mas passou anos afastado de grandes papéis. Uma série de problemas pessoais afetou a sua carreira, como um divórcio explorado à exaustão pela mídia, um quadro de depressão e uma acusação de assédio sexual em 2003, que se tornou pública apenas 15 anos depois.

Agora está de volta às telonas e em grande estilo. Após a estreia do filme no Festival de Cinema de Veneza do ano passado, Fraser e os produtores foram aplaudidos de pé por mais de seis minutos. E se tornou favorito ao prêmio de Melhor Ator na cerimônia do Oscar, que acontece no próximo dia 12 de março.