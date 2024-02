Como autor ‘pressionou’ Globo por plano de saúde a companheiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Olha só que história saborosa, que consta no livro Gilberto Braga – O Balzac da Globo, escrito pelos jornalistas Arthur Xexeó e Maurício Stycer. Numa entrevista de Gilberto Braga na véspera da estreia de Paraíso Tropical, em 2007, para Marcos Maynard, então repórter da extinta revista GMagazine, foi feita a seguinte pergunta: “O que você acha que falta ser conquistado pelos homossexuais?” Gilberto respondeu: “Especialmente, a aceitação do casamento, do ponto de vista prático. Meu companheiro de 34 anos não tem direito ao seguro-saúde da Globo, como no caso de meus colegas heterossexuais. Isso precisa mudar, mas acho que estamos indo, não estamos?”

A declaração teve enorme repercussão na Globo. No dia 14 de março daquele ano, em e-mail aos funcionários, a emissora informou que o plano de saúde passaria a permitir a inclusão como dependentes de companheiros do mesmo sexo. Para promover a mudança no plano de saúde, a Globo pediu que os beneficiários comprovassem a união estável. Assim, ainda em 2007, Gilberto e o decorador Edgar Moura Brasil se dirigiram a um cartório, no Rio, e oficializaram a união. Permaneceram juntos até 2021, quando o autor faleceu.