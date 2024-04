Como atores de ‘Todo mundo odeia o Chris’ dividem fãs brasileiros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vincent Martella, que deu vida ao personagem Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris, desembarcou no Brasil, na manhã desta terça-feira, 16. O ator foi protagonista de uma movimentação nas redes sociais dos fãs brasileiros da produção americana. Isso porque o intérprete publicou uma foto com uma camiseta com a seguinte frase: “Eu sou famoso no Brasil”. A publicação agradou os admiradores da produção que fizeram Vincent superar a quantidade de seguidores no Instagram de Tyler James Williams, protagonista do seriado. Na época, ele estava com 2,4 milhões de seguidores; e Tyler com 2,3 milhões.

Atualmente, Vincent está com 6,2 milhões de seguidores, e Tyler com 2,4 milhões. O ator foi fotografado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e posou para fotos com fãs que estavam no local. Tyler perdeu o posto de “queridinho” por aqui depois de reclamar dos seguidores brasileiros, que escrevem em português em seu perfil nas redes elogiando a série que o projetou.