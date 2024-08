Como as concorrentes do SBT fazem cobertura da morte de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado na manhã deste sábado, 17. No momento, diversas emissoras, como a TV Globo, interromperam a sua programação para homenagear o apresentador. Já o SBT optou por seguir com a programação infantil do canal. Esse atraso no pronunciamento inclusive causou estranhamento nos telespectadores. Após um tempo considerável, um plantão foi anunciado ao vivo e a jornalista explicou o motivo da demora do SBT em falar do falecimento do patrão. “Nós interrompemos a nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira”, declarou a apresentadora.

No canal carioca, a apresentadora Rita Batista, do É de Casa, chamou a jornalista Zileide, plantonista do Jornal Hoje, para dar a notícia. Depois disso, Cesar Tralli e Renata Vasconcellos passaram a conduzir as homenagens ao apresentador, recebendo diversos convidados, como Fábio Porchat, Angélica e Luciano Huck e também realizando conversas à distância com Eliana e Pedro Bial.

A Record também priorizou a cobertura e exibiu entrevistas com pessoas próximas a Silvio Santos, além de reportagens detalhadas sobre o evento. A Band, por sua vez, interrompeu sua programação para transmitir a cobertura simultânea da Band News. Além da repercussão na imprensa internacional. Portais de notícias e jornais de países como Estados Unidos, Argentina e Portugal dedicaram espaço para cobrir o falecimento do apresentador.