Com referência a ‘Emily in Paris’, Simone Biles anuncia volta de sua série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A medalhista de ouro olímpica, Simone Biles, anunciou nesta quarta-feira, 21, por meio de suas redes sociais, as datas dos novos episódios de sua série documental Simone Biles Rising, produzida pela Netflix. Para divulgar a produção, a campeã olímpica recriou falas marcantes da personagem principal de Emily in Paris, do mesmo serviço de streaming, utilizando o cenário parisiense.

“E desde que me mudei para Paris, minha vida tem sido caótica, dramática e complicada”, disse Biles no primeiro clipe. “Não sou alguém que consegue dividir um crepe. Preciso do crepe inteiro”, brincou em outro take.

A comédia dramática estrelada por Lily Collins lançou recentemente sua quarta temporada. Já o documentário da ginasta estará disponível a partir do dia 25 de outubro.