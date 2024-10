Cláudio Castro fala sobre vitória de Eduardo Paes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cláudio Castro (PL) marcou presença na inauguração do Roxy Dinner Show, espaço onde era antigo cinema de rua de Copacabana, nesta quinta-feira, 17. Além de elogiar a construção da casa de show e ressaltar a importância para movimentar o turismo no Rio de Janeiro, o governador aproveitou para comentar sobre o prefeito Eduardo Paes (PSD), que não compareceu ao evento.

“Eu e Eduardo nunca fomos parceiros politicos, a gente sempre esteve em campos diferentes, mas a nossa relação é sempre muito republicana e para o bem para cidade e para o estado. Semana passada teve uma questão que ele me procurou, eu no meio da eleição precisei de uma licença para construir uma escola e ele me deu. A gente sabe separar muito bem a questão política da questão pessoal. Eu gosto da família dele, ele da gosta da minha família, a gente sabe separar bem. Na política, realmente a gente nunca caminhou junto e fica muito dificil a gente caminhar, mas a gente se respeita muito e sabe separar as coisas. Parabenizei (pela eleição), claro, ele não me atendeu no dia e retornou no dia seguinte a ligação, mas fui eu que liguei antes”, afirmou à coluna Gente.