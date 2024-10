A explicação para ausência de Eduardo Paes em novo point do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Roxy Dinner Show inaugurou nesta quinta-feira, 17, com a presença de diversas personalidades, incluindo Gilberto Gil. O evento no espaço idealizado pelo empresário Alexandre Accioly, no entanto, não contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD). Segundo seu vice recém-eleito, Eduardo Cavalieri, Paes aproveitou o fim das eleições para descansar. “O prefeito está se mordendo que não pode estar aqui, tirou uma semaninha para descansar, não chega a ser férias, são uns diazinhos para recuperar, está fora do Rio”, disse.