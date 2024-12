Cinco polêmicas de Belo, alvo de documentário no Globoplay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Além de integrar o elenco da série Arcanjo Renegado, Belo, 50 anos, ganhou um documentário para chamar de seu no Globoplay, lançado na quinta-feira, 28. Belo, Perto Demais da Luz narra a trajetória do seu lado pessoal, o Marcelo Pires, sem ser “chapa branca”, como o próprio enfatiza. A produção retrata diversos momentos da vida do astro do pagode, incluindo polêmicas que acumulou ao longo dos anos. A coluna GENTE reuniu algumas dessas passagem que levaram o artista a ser destaque na mídia, que envolvem traições, separações midiáticas, dívidas e prisões. Confira:

Prisão. Belo já foi preso mais de uma vez por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Em 2002, ficou 37 dias atrás das grades e ganhou a liberdade por habeas corpus. Dois anos depois, em 2004, voltou para a cadeia após ficar foragido e ser encontrado em um quarto com paredes falsas em casa no Rio. Foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado, mas conseguiu direito à liberdade depois de três anos e oito meses. Em 2021, foi detido por promover aglomeração ao realizar show durante a pandemia. Neste caso, saiu um dia depois.

Separação de Viviane Araújo. Entre 1998 e 2007, teve um relacionamento com Viviane Araújo, que terminou após a atriz receber cartas denunciando traições do namorado. Logo depois, Belo assumiu relação com Gracyanne Barbosa. Anos depois, ele falou sobre o caso: “Traí ela, sim, mas não com a Gracyanne, e ela sabe disso”.

Traição de Gracyanne Barbosa. Quase 20 anos depois, o feitiço virou contra o feiticeiro. Em abril de 2024, o pagodeiro e a musa fitness anunciaram a separação. Gracyanne expôs que teve um caso com um personal trainer.

Aglomeração na pandemia. Em 2021, quando o número de mortes pela covid-19 batia recordes, Belo promoveu show clandestino no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O espaço não tinha autorização da Secretaria Municipal de Saúde para receber o evento, e o flagrante acabou resultando na sua terceira prisão.

Dívida milionária. No fim da década de 1990, o ex-jogador de futebol Denílson comprou os direitos da banda Soweto, da qual Belo era vocalista. Quando o cantor deixou o grupo, em 2000, Denílson entrou com processo na Justiça, alegando quebra de contrato. Após quatro anos, Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o artista a indenizar o ex-jogador em 388 mil reais. Mais de 20 anos depois, quando o calote chegou em 7 milhões de reais, com as correções, o TJSP determinou que o valor dos ingressos de um show do cantor fosse bloqueado para quitar a dívida. Com o acordo, a dupla deixou as diferenças de lado e fez as pazes.