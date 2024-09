O boato que mais incomoda Viviane Araujo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Usando um vestido longo e prateado, bem a cara do Rock in Rio, Viviane Araújo se mostrou extremamente incomodada com os burburinhos que surgem todo ano sobre sua saída do Salgueiro. Ela, que está com 49 anos, reclama que todos meses que antecedem o Carnaval pessoas começam a questionar se ela vai deixar o posto de rainha de bateria da escola. “Não sei quando vou sair, mas todo ano surge esse tipo de comentário e não sei de onde”.