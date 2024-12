Chef recria a ‘banana mais cara do mundo’ vendida em leilão

Continua após a publicidade

Ele é um dos jurado do Masterchef, na primeira temporada da competição entre confeiteiros, e comanda o restaurante o Levena, localizado em Pinheiros, São Paulo, que também abriga a Escola de Confeitaria Diego Lozano. O cardápio do restaurante já tinha uma sobremesa de banana chamada “Isso não é uma banana na verdade”. Diego, então, decidiu adaptá-la com uma “linha” prateada. O doce tem uma base crocante de biscoito de amêndoas, com geleia de manga e maracujá, além de uma mousse de coco. O diferencial é que ela é coberta com chocolate branco tingido de amarelo para imitar a fruta. “Só tenho uma pergunta para vocês: Quanto devo cobrar nessa banana?”, publicou no perfil do Instagram. O doce está no cardápio por 70 reais.

Considerado um dos melhores chocolateiros do país, Diego venceu a seletiva brasileira do World Chocolate Masters em 2007 e 2015, e ficado entre os 20 melhores do mundo na final mundial do mesmo campeonato.