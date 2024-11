Justin Sun, o empresário que comprou e comeu a banana mais cara do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29, Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoeda Tron, aproveitou para tomar um café da manhã com uma fruta que lhe custou milhões de dólares. Presente no leilão que ocorreu na casa de leilões da Sotheby’s, Sun e outros seis compradores competiram para adquirir a obra intitulada de Comedian, que nada mais era do que uma… banana. A peça foi comprada por 35,8 milhões de dólares, o equivalente a 6,2 milhões de reais.

Embora tenha ganhado repercussão internacional com o feito, o empresário chinês tem reconhecimento no meio corporativo. Além de dono da Tron, Sun é conselheiro da World Liberty Financial, projeto de finanças descentralizadas lançado por Donald Trump. A nomeação para o cargo aconteceu após investimento de 30 milhões de dólares.

Logo que adquiriu a banana, o empresário prometeu que iria comê-la “como parte dessa experiência artística única, honrando seu lugar tanto na história da arte quanto na cultura popular”. A banana foi comprada por 25 centavos pelo artista do comerciante Shah Alam, 74 anos. Ao descobrir o valor em que a fruta foi vendida, Alam se frustrou. “Eu sou um homem pobre, nunca tive esse dinheiro na vida”, disse ao The New York Times. Um fato curioso é que a banana do vídeo não é a mesma adquirida no leilão – a fruta precisa ser substituída periodicamente, já que pode estragar, e a do vídeo foi comprada em Hong Kong, cidade onde Sun mora.