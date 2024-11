Participante emociona jurada com revelação no ‘MasterChef’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um participante do programa MasterChef Confeitaria, da Band, tentou conquistar os jurados antes de colocar o prato para avaliação da Prova de Eliminação. No episódio exibido nesta terça-feira, 26, Digo disse que a receita preparada foi inspirada em uma famosa sobremesa de Helena Rizzo, que esteva entre os jurados. Ainda na apresentação, o cozinheiro compartilhou um momento da época em que estagiou no restaurante da chef.

“No meu primeiro dia de estágio, eu estava almoçando (…) Chegou a chef e falou assim: ‘Bah, e tu quem é?’ Eu falei: ‘Eu sou estagiário, estou começando hoje’. Ela falou: ‘Seja bem-vindo’. E eu me senti incrível, porque foi uma honra essa troca. Durou um minuto essa fala, mas eu lembro até hoje”, lembrou Digo. Rizzo não escondeu a emoção e agradeceu pela lembrança. “Obrigada. Eu fico muito honrada.

A homenagem do participante foi com a sobremesa intitulada Da Lama ao Caos, inspirada na música do Nação Zumbi. A sobremesa reúne coalhada seca de queijo de cabra, sorvete de gergelim preto, gelatina de flor laranjeira, crocante de massa filo ou kneff, pistaches caramelizados, pele de lima da Pérsia e doce de berinjela. Embora tenha recebido elogios pela receita e emocionado os jurados pela homenagem, Digo não saiu da bancada sem um toque dado pela chef. “Fiquei muito feliz de tu ter me homenageado, mas te diria para cuidar um pouco dessa mistura de especiarias, mas acho que está bom o sabor e captou o espírito da prova”, indicou.