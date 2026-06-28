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Cultura

Chef norte-americano ‘nômade’ viaja ao Rio para gravar programa

Charles Webb fez um episódio do 'Chef On Tour' na cidade

Por Tatiana Moura 28 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h23
Dois homens sentados em uma mesa de madeira, um asiático sorrindo com óculos laranja segura uma claquete e um careca de camiseta preta com expressão séria. Ao fundo, uma parede com arte abstrata colorida
Charles Webb (Reprodução/Divulgação)
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O chef de cozinha norte-americano Charles Webb, 56 anos, apresentador do seriado Chef On Tour, gravou um episódio especial no Rio de Janeiro. O programa junta cultura, pessoas e gastronomia em um só lugar. O projeto já passou pela Colômbia, Espanha, Peru, México e entre outros países. Entretanto, não é a primeira vez do cozinheiro no Brasil, ele já tem uma longa história com o país.

Há 20 anos, visitou as terras brasileiras pela primeira vez e criou uma conexão. Morou no Brasil por cerca de três anos, aprendeu português e colaborou no cardápio de um restaurante em Búzios. Na década de 1990, após ouvir a mãe falar sobre o país diversas vezes, decidiu se aventurar. “Comecei a querer ver um Brasil mais profundo. E me trombei num frequentador assíduo do Rio, como turista e observador gastronômico. A cidade me inspirava. Quando ocorreu o 11 de setembro, decidi tirar um ano sabático, e escolhi morar no Rio. Mas acabei indo parar em Búzios. Foi uma época da minha vida em que vivi duas grandes paixões: por Búzios e por uma mulher, e vice-versa. Foi quando vivi o Brasil mais intensamente”, explica à coluna GENTE.

Após a temporada, voltou para Europa e trabalhou em uma das melhores cozinhas do mundo: a Noma, em Copenhague. Desde 2017, dedica seu tempo ao Chef On Tour, nas redes sociais, que logo se tornará uma série em uma rede de streaming. A escolha de gravar o programa no Rio de Janeiro se deu pela importância da cidade para o país. “Ainda é a porta de entrada da cultura brasileira. Além de ser uma cidade cheia de diversidade, que é algo que buscamos sempre nas nossas escolhas para uma temporada. Sem falar na beleza. Então, mais do que meramente ‘descobrir’ o Rio, nesse episódio eu me sinto à vontade também para mostrar para meu público um pouco do Rio que eu já conheço e aprendi a amar”, conta.

No Rio, conversou sobre moda com o estilista Carlos Tufvesson, coordenador de ações de prevenção da Secretaria Municipal de Saúde, visitou bares na Lapa, casas de suco e feiras na Zona Sul, Rocinha, Vidigal e a colônia de pesca de Copacabana. Durante a estadia na capital fluminense, chegou a entrevistar a chef Regina Tchelly, criadora do Favela Orgânica, projeto social no Chapéu Mangueira. Em cada espaço conversou sobre diferentes assuntos, incluindo música, entretenimento, gastronomia e a vida como carioca. “A escolha dos locais e dos personagens também foi feita com muito cuidado. Não queríamos cair nos lugares-comuns dos programas de gastronomia. Queríamos contar projetos e histórias que estão fazendo a diferença,  ajudando a construir uma cidade mais justa, que estão ajudando outras pessoas a se encontrarem na vida”.

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