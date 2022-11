Chay Suede viveu Erasmo Carlos no cinema; veja reação do ator

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 81 anos, Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro. Fãs e amigos lamentaram a perda nas redes sociais. Entre eles, nomes como: Marisa Monte, Maria Bethânia, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Pedro Bial. O ator Chay Suede, que viveu o cantor em Minha Fama de Mau, cinebiografia, de 2019, também publicou sobre a morte.

Chay Suede, atualmente na novela Travessia, da TV Globo, postou foto em que ele aparece ao lado de Erasmo Carlos e em seguida, uma foto do cantor com a legenda: “para sempre”. O filme apresenta o percurso do jovem Erasmo para se tornar um dos artistas mais conhecidos do Brasil.