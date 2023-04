CEO do Hurb é substituído em meio a polêmicas com clientes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Ricardo Mendes, 42, fundador da empresa de turismo Hurb, renunciou ao cargo de CEO nesta segunda-feira, 24. A decisão foi compartilhada por um comunicado oficial depois do empresário se envolver em várias polêmicas em meio a uma onda de insatisfação crescente dos clientes. Em um vídeo compartilhado por ele mesmo no final de semana, Mendes xinga, ameaça e expõe dados pessoais de cliente. Otávio Brissant, general council, assumirá interinamente o cargo até que a companhia vote em um nome definitivo.

O vazamento de dados ocorreu em um grupo de WhatsApp com mais de mil pessoas. O consumidor disse que comprou um pacote da Hurb, mas não recebeu as passagens. “Tá arriscado alguém bater na m* da sua casa”, disse o CEO em uma suposta ligação com o cliente, gravada em vídeo e divulgada pelo próprio Mendes. A empresa já acumula mais de 20 mil reclamações registradas no site Reclame Aqui, muitas delas de clientes insatisfeitos com atraso na remarcação de passagens. Vários hotéis e pousadas, a maioria do nordeste, têm cancelado reservas alegando problemas no repasse de pagamento.

Em comunicado oficial, Mendes afirma que está disposto pela primeira vez a separar o João “pessoa física” do João “pessoa jurídica” e admite ter cometido erros. “Esses recentes acontecimentos, na verdade, foram erros do ‘João Ricardo Mendes’ e não de uma companhia inteira que é muito maior do que eu (…). Dizer que estou envergonhado é um eufemismo extremo. Meu trabalho como líder é liderar, e isso começa com um comportamento que deixa nosso time e clientes orgulhosos. Não foi isso que fiz e não posso dizer que não vou manter certos princípios sagrados”, diz trecho do comunicado que, ao final, cita a música Till I Collapse, do rapper Eminem. Ironicamente, a letra diz ser preciso encontrar força e “procurar dentro de você” para “não desistir”.

Na posição de CEO, o salário do empresário ultrapassava um milhão de reais anualmente, quase 110 mil por mês.Mendes fundou a Hurb em janeiro de 2011, com a ousada proposta de pacotes de viagens a preços abaixo que os da concorrência.