Celine Dion emociona ao surgir no Grammy após 600 dias de ‘clausura’

Celine Dion encerrou a 66° edição do Grammy Awards, neste domingo, 4, em Los Angeles. Ao surgir no palco para entregar o prêmio mais importante da noite, de Álbum do Ano, para Taylor Swift, ela arrancou generosos aplausos do público. É a primeira vez que a cantora surge em evento desde dezembro de 2023, quando a irmã, Claudette, informou que a doença que a acomete se agravou. O impacto na web foi imediato: no Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no Google, o nome da cantora aparece na lista dos assuntos mais buscados desta segunda, com mais de 5 mil pesquisas.

“Quando eu digo que estou feliz de estar aqui, é do fundo do meu coração. Aqueles que foram abençoados para estar aqui no Grammy nunca devem subestimar o tremendo amor e alegria que a música traz às nossas vidas e às pessoas de todo o mundo”, disse Celine.

A cantora conhecida por ser a intérprete da música tema de Titanic compartilhou o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida em 2022. É uma doença neurológica rara e sem cura que consiste em espasmos musculares e rigidez no corpo. Duas em cada um milhão de pessoas é atingida por essa condição.