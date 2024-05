Cazuza, Betinho, Renato Russo são lembrados por Madonna em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Emoção pura as imagens de Cazuza, Betinho, Renato Russo, Sandra Bréa e outros brasileiros serem incluídas na homenagem que Madonna faz para as vidas perdidas para epidemia de Aids no final dos anos 1980 e começo dos anos 1990. Lá no começo, quando o mundo ignorava e tratava com descaso o avanço do HIV, estigmatizando a comunidade LGBTQIAPN+, Madonna já usava sua voz para lutar contra o preconceito e a LGBTfobia.