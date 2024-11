Cauã Reymond boceja e reage mal à pergunta sobre relação abusiva com ex

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cauã Reymond reagiu mal ao ser questionado sobre problemas em seu antigo casamento com Mariana Goldfarb. Recentemente, a modelo, sem citar nomes, falou sobre o relacionamento abusivo que vivieu, relatando situações de violência psicológica e de manipulações, e como conseguiu sair dele. Ela foi casada com o ator até abril do ano passado. Via chamada de vídeo, o artista fugiu da pergunta e pediu para voltar a falar do remake de Vale Tudo, seu atual projeto na Globo. “Eu acabei de chegar de viagem, estava lá em Luís Eduardo Magalhães (cidade da Bahia), estou numa batida de trabalho imensa… E, poxa, tô aqui querendo falar do nosso empreendimento, falar sobre ‘Vale Tudo’. É o que eu posso te responder nesse momento, entendeu?”, disse ao portal iBahia. O jornalista insistiu e falou da importância de abordar temas do tipo, o que fez Cauã encerrar a conversa. “A resposta que eu tinha para te dar, eu te dei agora. Eu agradeço a sua atenção”.