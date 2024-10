Bella Campos é confirmada em elenco de ‘Vale Tudo’; saiba papel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bella Campos, 26 anos, foi escolhida para interpretar Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, que vai substituir Mania de Você no horário das 9 da Globo em 2025. O papel foi eternizado por Gloria Pires na primeira versão de 1998 – a personagem é considerada uma das mais importantes na história da televisão brasileira. Bella competiu com Giullia Buscacio, Julia Dalavia, Valentina Herszage e Theresa Fonseca na escolha de quem iria interpretar a vilã.

Em princípio, a autora Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini não queriam escalar uma atriz negra para o papel, já que a personagem Odete Roitman nunca aprovaria uma nora negra e nem se juntaria a ela para planejar uma vingança. No entanto, seu bom desempenho no teste de elenco fez com que os produtores mudassem de opinião. Além de Bella, Taís Araújo e Paolla Oliveira também estão confirmadas para a novela, apesar de evitarem falar sobre o assunto até o momento.