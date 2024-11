Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, fala de relação abusiva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mariana Goldfarb desabafou sobre como foi ter vivido um relacionamento abusivo. Sem citar o nome da pessoa, a influenciadora digital, que foi casada com Cauã Reymond até abril do ano passado, disse ter passado por situações de violência psicológica e de manipulações. “A agressão psicológica não deixa marca visível. Fica difícil mostrar que você está passando por certas coisas, ou que passou por certas coisas, porque a olho nu você não consegue ver. Era tão infernal a tortura psicológica, os tratamentos de silêncio eternos, aquela confusão mental, as noites sem dormir, o olho tremendo, cabelo caindo. Você não pensa em mais nada, o seu dia é cem por cento tomado em como fazer aquela pessoa te amar de novo”, disse ela em entrevista ao podcast Bom Dia, Obvious.

A modelo analisou que entrou em um relacionamento abusivo porque costumava sempre buscar validação externa, então considera que se tornou um alvo fácil para o abusador. Além disso, ela relembra que viveu uma fase de “lua de mel” no início da relação. “O jogo começou muito antes, porque ele te escolheu, ele já foi em você sabendo onde é que ele estava indo. Eu abri espaço, abri brecha na minha vida por não me conhecer bem. Tinha uma essência muito forte na época, mas a opinião alheia e a sociedade já me influenciavam muito. Era a garota ingênua, que ainda acreditava no romance, no filme, no homem que vai vir no cavalo branco. Tinha isso, essa parte morreu”.

Goldfarb ainda destacou sinais de um relacionamento abusivo para aletar outras mulheres. “O desconforto constante, a sensação de não saber a realidade. Lembro de estar muito angustiada, de não ter respostas, de não entender o porquê das explosões. É nisso que a gente tem que prestar atenção, nos gritos, na bateção de porta, em jogar alguma coisa na sua direção”. E relatou como foi sair desse ciclo. “Sempre estive triste, sempre estive cansada. Acho que foi quando entendi que aquilo não iria mudar, não iria importar o que eu fizesse, que já tinha feito de tudo que podia e muito mais. Desde as menores coisas, até as maiores. Fui embora, falei: ‘A gente conversa mais tarde’. Peguei tudo, botei tudo em saco de lixo, liguei para minha irmã, ela foi comigo, não estava conseguindo levantar do chão. Terminar nessa situação já é quase um ato heroico, me sinto uma heroína… Fui bem fria no sentido de que falei que não iria levar nada, vou começar do zero, mas vou me ter e vou existir. É melhor do que virar um fantasma na sua própria casa, não se reconhecer, não olhar no espelho, não ter dignidade. Moro numa casa muito menor, mas moro muito bem, minha casa tem paz”, concluiu Mariana.