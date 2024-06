Cássia Kis reaparece para defender projeto contrário a aborto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ausente da televisão desde 2022, com o fim de Travessia, Cássia Kis se envolveu em várias polêmicas durante as eleições passadas. Nos últimos meses, porém, não vinha se manifestando nas redes sociais. Regra quebrada neste final de semana, ao gravou um depoimento em defesa do Projeto de Lei 1904, conhecido como “PL do Aborto”, para as plataformas digitais do Centro Dom Bosco, que reúne católicos dedicados a “resgatar a bimilenar tradição da Igreja”.

Cássia é mãe de 4 filhos. Em 1997, ela participou de uma capa histórica de VEJA, quando dezenas de mulheres admitiram ter recorrido ao aborto – entre elas: Hebe Camargo, Marília Gabriela, Elba Ramalho e Cissa Guimarães. No recente vídeo, a atriz é categórica: “Nós precisamos parar com isso imediatamente”, afirma, colocando-se contra a assistolia fetal, nome técnico para o uso da substância a fim de interromper a vida do bebê no ventre materno. Ela pede apoio popular para pressionar os deputados federais a aprovarem a PL. “Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja”.