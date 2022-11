Carla Zambelli sai do país em meio à atribulação política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos dias, a deputada federal Carla Zambelli (PL) passou por momentos polêmicos em sua carreira política. No último fim de semana, além de amargar a derrocada de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito do segundo turno, ela se envolveu em um episódio lamentável, no qual apontou arma para um homem no meio da rua. Somado a isso, na quarta-feira, 2, ela teve suas redes sociais tiradas do ar, por descumprir a lei eleitoral, apontada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já nesta quinta-feira, 3, o deputado federal André Janones (Avante), revelou que a processa, após caso de notícia falsa sobre as meninas venezuelanas, as quais Bolsonaro afirmou que “pintou um clima”.

Na internet, entre os detratores de Zambelli, começou a ganhar força o pedido de cassação do mandato da deputada. E a teoria de que a apoiadora fiel de Jair Bolsonaro estava com medo de ser retirada do cargo político reverberou ainda mais quando ela foi vista em um aeroporto, em viagem para fora do país, com destino aos Estados Unidos. “Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras. Estou no meio desse movimento de contenção, repressão e ataque à liberdade. Estou cumprindo agendas pessoais e aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas”, explicou, em nota oficial divulgada pela assessoria a VEJA.