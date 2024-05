Carandaí 25 se transforma no maior festival de moda autoral do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Começou nesta quarta-feira, 8, no Rio, Carandaí 25, coletivo de jovens talentos da moda que ocupa os 7 mil metros quadrados das tribunas do Jockey Club, na Gávea, como um projeto multicultural e a maior operação de novos designers do país. Até sábado, 11, 140 estilistas, vindos de Norte a Sul, se reunirão com exposições, shows, palestras e desfiles, diferentes manifestações artísticas em um grande festival. A curadoria de Tati Accioli, idealizadora do movimento, segue expandindo o olhar dentro do que é 100% feito no Brasil, suas raízes e tradições.

“Batizamos essa edição de Manifesto Autoral, porque ela será a mais grandiosa que já fizemos na forma de expressão e no fomento da moda como cultura. Nosso movimento agora mostra todas as facetas do trabalho do pequeno empreendedor, de forma múltipla e mais potente do que nunca”, diz Tati. No local há ainda um ponto de coleta de roupas através da instituição Bees of Love. As doações serão encaminhadas para o Sul na sequência das fortes chuvas dos últimos dias. O evento acontece com apoio da VEJA e tem entrada gratuita.