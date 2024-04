Campeão olímpico de vôlei, Tande sofre infarto e se recupera

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-jogador de vôlei Tande, 54, que atuou na seleção brasileira, sofreu um infarto na sexta-feira 12 e se recupera no hospital. Ele contou sobre o susto em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o ex-atleta, que fez parte da equipe que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992, uma de suas artérias do coração chegou a estar com 98% de entupimento. “Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira, agora, acabei infartando, acreditem. 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Estava há uns quatro anos sem me cuidar. Tive 98% de entupimento de uma veia, a principal do coração, e mais duas 78% e 73% [de entupimento]. Fique atento aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando.”