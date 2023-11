Calor intenso quebra protocolo de repórteres na TV Globo

VEJA Mercado em Vídeo

Votação da reforma tributária e entrevista Elena Landau

Depois de uma semana marcada pelo rally das ações listadas no Ibovespa, as atenções dos investidores se voltam para Brasília. A reforma tributária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 podem ser votadas nos próximos dias. Enquanto o debate na questão tributária é o número de novas exceções previstas no Senado, a discussão da LDO parte do princípio que a meta de déficit zero para 2024 está mantida, pelo menos por ora. Diego Gimenes entrevista Elena Landau, economista, advogada e ex-diretora de privatizações do BNDES. Landau fala sobre a concessão da Enel depois de apagões elétricos no estado de São Paulo.